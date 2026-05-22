Con una sonrisa, don Isidoro protege a estudiantes como parte de “Abuelo Policía 2026”

Como parte de los compromisos el alcalde Marco Bonilla con la seguridad, inició el programa “Abuelo Policía 2026” del Gobierno Municipal, iniciativa que impulsa la participación activa de adultos mayores para cuidar a estudiantes de escuelas de la ciudad.

Uno de ellos es Isidoro Chávez Holguín, quien diariamente desempeña esta importante labor en la escuela primaria Liberación, donde además de vigilar el entorno escolar, se ha ganado el cariño y respeto de alumnos, docentes y padres de familia.

“Llego bien preparado y hago un rondín alrededor de la escuela para revisar que todo esté bien. Los niños y quienes van llegando me saludan con mucho cariño”, compartió don Isidoro.

Con orgullo, destacó el valor humano y social de este programa municipal: “Parece formidable este trabajo y le agradezco mucho a los de gobierno que hicieron posible este programa. Ojalá siga y dure muchos años. Es muy bonito este trabajo y este programa también”.

La subdirectora de la primaria Liberación, Gabriela Armendáriz González, resaltó la disposición y compromiso de Isidoro Chávez con la comunidad escolar, a quien reconoció por ser atento a lo que necesita la escuela.

Por su parte, la maestra de educación física María Concepción Carmona Méndez, destacó el vínculo cercano que ha construido con el alumnado. “Es una persona muy respetuosa y amorosa con los niños. Algunos le dicen ‘el señor justicia’.

Además de promover y salvaguardar la integridad del alumnado, el programa “Abuelo Policía 2026” busca gestionar ante las autoridades competentes la conservación en óptimas condiciones del exterior de los planteles educativos. Como parte de la capacitación, las y los participantes abordan temas como derechos de niñas, niños y adolescentes, deberes y obligaciones, uso correcto del número de emergencias, primeros auxilios y evacuación de inmuebles, entre otros.