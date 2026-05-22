Adulto mayor fallece luego de desvanecerse al bajar de su vehículo en la 28
Un hombre de 62 años perdió la vida la mañana de este jueves luego de sufrir un infarto mientras conducía un vehículo Nissan Tsuru sobre la calle 28, al llegar a la avenida Sarco, justo frente a la estación de Bomberos número 4.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor comenzó a sentirse mal mientras circulaba por la zona, por lo que detuvo la marcha de la unidad y descendió del automóvil; sin embargo, cayó inconsciente sobre la vía pública.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que se encontraban cerca del lugar acudieron de inmediato para brindarle auxilio y solicitaron el apoyo de paramédicos. Minutos después arribaron unidades de la clínica Palmore y posteriormente de URGE, cuyos elementos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos.
Pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el adulto mayor fue declarado sin signos vitales en el lugar.
Agentes de la Policía Vial acordonaron el área y realizaron desvíos de tráfico mientras personal correspondiente efectuaba las labores y el levantamiento del cuerpo.