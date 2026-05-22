De la Peña destaca que el deporte no solamente forma atletas, también forma personas con valores, disciplina y carácter

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña acudido en representación de la Gobernadora Maru Campos a la presentación del nuevo uniforme del Club Savage Chihuahua.

Durante el evento reconoció el impacto social y deportivo que la institución ha generado en beneficio de cientos de niñas, niños y jóvenes chihuahuenses.

“Savage se ha consolidado como un ejemplo de disciplina, trabajo y pasión, al convertirse en una organización tricampeona y con reconocimiento internacional, manteniendo además una cercanía permanente con la comunidad”, agregó.

De la Peña recalcó que el deporte no solamente forma atletas, también forma personas con valores, disciplina y carácter.

Asimismo, reconoció el compromiso social que el club ha mantenido durante los últimos años mediante acciones de apoyo a escuelas, centros comunitarios y sectores vulnerables de la población.

La Gobernadora Maru Campos está comprometida en apoyar los proyectos que fortalecen a las familias, promueven el deporte y contribuyen a la construcción de un mejor Chihuahua.

Finalmente, Santiago De la Peña felicitó a directivos, entrenadores, jugadores, jugadoras y familias que forman parte del Club Savage.