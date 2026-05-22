Clausuran con éxito Semana de Gobierno Abierto en Casa Chihuahua

La coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, Amelia Martínez, encabezó el cierre de la Semana de Gobierno Abierto en el museo Casa Chihuahua, donde destacó avances y retos en materia de participación ciudadana, transparencia y herramientas tecnológicas impulsadas por el Gobierno Municipal.

Durante su intervención, señaló que uno de los principales temas abordados fue la participación ciudadana mediante líderes locales y personas integrantes de consejos consultivos, considerados mecanismos fundamentales para fortalecer la colaboración entre sociedad y gobierno.

Asimismo, explicó que durante la semana se presentaron resultados de diversos compromisos firmados por el alcalde Marco Bonilla dentro del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Entre las acciones destacadas mencionó proyectos enfocados en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, estrategia que surgió a partir de mesas de trabajo y encuestas donde se detectó la necesidad de impulsar el emprendimiento entre jóvenes.

Amelia Martínez también resaltó la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la atención ciudadana y los mecanismos de denuncia, entre ellas una línea de denuncias vía WhatsApp y un chatbot institucional enfocado en agilizar procesos y acercar servicios a la población.

“La transparencia es esa llave que permite abrir otros derechos”, expresó la funcionaria, al señalar que el acceso a la información permite a la ciudadanía ser más crítica, exigir rendición de cuentas y participar de manera más activa en los asuntos públicos