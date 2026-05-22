Avanza entrega de “Las 15 del 15”; beneficia Joss Vega a Primaria José Dolores Palomino

Como parte de la entrega de apoyos gestionados ante el Gobierno del Estado mediante el programa “Juntos Construimos”, la diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, visitó la Primaria José Dolores Palomino, refrendando así su compromiso con la educación de la niñez chihuahuense. Con estas acciones, continúa avanzando con paso firme el proyecto “Las 15 del 15”.

“Se necesitan muchas cosas, pero hoy estamos iniciando. Estamos yendo a las escuelas para brindarles mejores condiciones y que ustedes puedan aprender mejor”, expresó la legisladora a las y los estudiantes del plantel, quienes, junto con el personal docente, recibieron con entusiasmo los apoyos entregados.

A través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), se otorgaron nuevas sillas de paleta, cubetas de pintura e impermeabilizante. Asimismo, el Instituto Chihuahuense del Deporte rehabilitó la cancha escolar y entregó balones de fútbol, básquetbol y voleibol, con el objetivo de seguir impulsando la actividad física y el pleno desarrollo de niñas y niños.

Durante la visita, directivos del plantel mostraron a la diputada el comedor escolar que opera en beneficio del alumnado, brindando tranquilidad a madres y padres de familia. Además, destacaron el horario extendido que ofrece la institución, permitiendo que las y los estudiantes realicen sus tareas y reciban formación artística en un entorno seguro.