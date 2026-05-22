Lanza SDR programa de crédito para el repoblamiento pecuario

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a las y los productores pecuarios del estado de Chihuahua a participar en el esquema de crédito del repoblamiento pecuario, con el objetivo de fortalecer la actividad ganadera y apoyar la recuperación de hatos en las distintas regiones de Chihuahua.

A través de este programa, se busca brindar alternativas de financiamiento accesibles para impulsar la productividad del sector rural y respaldar a quienes trabajan diariamente en el campo chihuahuense.

Los montos disponibles para personas físicas o morales van desde los 125 mil pesos hasta un máximo de 250 mil pesos.

Los interesados podrán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el departamento de Financiamiento.

Para recibir asesoría o aclarar dudas, las y los solicitantes pueden acercarse al personal del departamento de Financiamiento y de Residentes, o al teléfono (614) 429 3300, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, en horarios de oficina. Asimismo, se encuentra disponible el correo electrónico financiamiento.sdr@chihuahua.gob.mx.

Los formatos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: https://chihuahua.gob.mx/sdr