Aquí Morena se topó con Chihuahua: Soto

El diputado local Jorge Soto afirmó que la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal para permitir la anulación de elecciones por supuesta “intervención extranjera” forma parte de una estrategia política del oficialismo para construir herramientas legales que permitan presionar, desacreditar o incluso poner en duda procesos electorales adversos a Morena, particularmente en estados como Chihuahua, donde —dijo— comenzó el desgaste político real del régimen.

Soto señaló que la propuesta surge inmediatamente después de la ofensiva nacional emprendida por Morena contra la gobernadora Maru Campos, tras las declaraciones relacionadas con la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Chihuahua y Estados Unidos.“Primero intentaron construir una narrativa de traición a la patria contra Maru Campos y contra Chihuahua.

Después vinieron las marchas, los ataques mediáticos y la presión política desde el centro del país. Ahora quieren reformar la Constitución con conceptos ambiguos que podrían utilizarse para cuestionar elecciones incómodas. Morena está legislando en caliente porque aquí se toparon con un estado que no se sometió”, sostuvo.

El legislador panista advirtió que la redacción planteada por Morena es “deliberadamente amplia” y permitiría interpretar como “intervención extranjera” desde campañas digitales y publicaciones internacionales, hasta posicionamientos mediáticos, entrevistas o movimientos en redes sociales con impacto fuera del país.

“Con esa lógica podrían convertir cualquier tendencia internacional, cualquier publicación incómoda o cualquier crítica global en un argumento político para judicializar elecciones. Eso no fortalece la soberanía; abre la puerta al autoritarismo electoral”, expresó.

Soto recordó que la propia gobernadora Maru Campos ha sostenido públicamente que Chihuahua requiere coordinación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional, particularmente en una entidad fronteriza donde operan fenómenos criminales ligados al tráfico de personas, drogas, armas y recursos financieros.

“Lo verdaderamente grave no es la cooperación institucional contra el crimen. Lo grave es que Morena quiera utilizar el discurso de soberanía para construir mecanismos de control político y eventualmente poner en duda elecciones que no le favorezcan”, afirmó.

El diputado señaló que esta iniciativa debe analizarse dentro del contexto nacional de concentración de poder, reformas judiciales y debilitamiento de contrapesos institucionales.“Las democracias no se destruyen de un día para otro.

Se erosionan cuando el poder comienza a cambiar las reglas para protegerse políticamente y castigar a quienes piensan distinto. Chihuahua hoy representa una resistencia democrática, y por eso intentan convertir al estado y a su gobernadora en objetivo político nacional”, concluyó.