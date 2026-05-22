Cuesta 17.7 mil mdp la corrupción en trámites ordinarios.

La Razón

Por:Elizabeth Hernández

Sube 48.7% desde 2023

Inegi revela que cada víctima gastó en promedio tres mil 865 pesos en procesos de pagos y servicios públicos; cargo en gestiones vehiculares llega a 587.11 millones en 2025.

La corrupción ligada a trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y contactos con autoridades le costó a la población 17 mil 707 millones de pesos durante el año pasado, el monto más alto en el último lustro dentro de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). En términos de gasto individual, cada persona afectada desembolsó tres mil 865 pesos por esta causa.

Hace cinco años, el costo nacional fue de ocho mil 357 millones de pesos; dos años después subió a 11 mil 910 millones y, para 2025, rebasó los 17 mil millones. Frente a la medición previa, el aumento fue de 48.7 puntos porcentuales, y si se mide en el último lustro, el monto prácticamente se duplicó.

El Dato: A nivel nacional, 84% de la población mayor a 18 identificó a sus familiares como actores que inspiran confianza.

La cifra no abarca toda la corrupción de nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó que el cálculo sólo consideró actos vinculados con actividades diarias de los hogares, como gestiones ante oficinas públicas, pagos, solicitudes de servicios y contactos con autoridades. Quedaron fuera las operaciones de empresas y los casos relacionados con personas servidoras públicas. Los montos, además, están deflactados con 2018 como año base.

También creció la carga directa para quienes fueron víctimas de corrupción. El promedio por persona pasó de dos mil 681 pesos a inicios de la década, hasta llegar a tres mil 865 durante 2025. Es decir, cada víctima pagó casi mil 200 pesos más que hace cuatro años.

Los trámites vehiculares fueron el rubro con mayor corrupción al concentrar 587.1 millones de pesos en 2025. Aunque el monto quedó por debajo del reportado hace dos años, casi duplica la cifra reportada a inicios de la década.

Otro gasto asociado apareció en el pago de tenencia u otros impuestos vehiculares. Este rubro llegó a 148.6 millones de pesos en la última encuesta, una cifra tres veces más alta que a inicios de la década.

Pero no sólo aumentó el costo de la corrupción, también su prevalencia. La tasa nacional de personas que tuvieron contacto con alguna persona servidora pública y sufrieron al menos un acto de corrupción pasó de 13 mil 966 casos por cada 100 mil habitantes en 2023 a 15 mil 642 durante el año pasado.

Dentro de los procedimientos medidos, el contacto con autoridades de seguridad pública concentró la mayor proporción de experiencias de corrupción, con seis de cada 10 reportes. Los permisos relacionados con la propiedad quedaron en segundo sitio, con 32 por ciento.

A escala nacional, nueve de cada 10 personas consideraron frecuentes los actos de corrupción. La ENCIG también registró una tasa de incidencia de 27 mil 438 actos por cada 100 mil habitantes en pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades.

Por sexo, el reporte mostró una brecha amplia. La tasa entre hombres llegó a 21 mil 620 víctimas por cada 100 mil, mientras que entre mujeres se ubicó justo a la mitad con 10 mil 343 víctimas.

Los obstáculos en las gestiones públicas completan el panorama. En cuatro de cada 10 trámites, pagos o solicitudes de servicios, las personas usuarias enfrentaron algún problema. Las barreras al trámite fueron el principal obstáculo, con 79.7 por ciento de todos los casos.

Sobre la percepción de la ciudadanía, la confianza institucional quedó en niveles bajos. Sólo 40 por ciento de la población manifestó confianza en los gobiernos estatales, mientras que los partidos políticos quedaron en el suelo con 23 puntos porcentuales de las menciones positivas en este rubro.