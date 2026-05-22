Chihuahua Capital impulsa la inclusión digital con taller de accesibilidad web.

Como parte de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, el Gobierno Municipal de Chihuahua fortaleció las acciones de inclusión digital con el taller “Introducción a la Accesibilidad Web y Documentos Digitales Accesibles”, impartido por la especialista Nancy Reyes, con la participación de alrededor de 60 asistentes.

El taller permitió capacitar a servidores públicos y ciudadanía sobre herramientas que mejoran el acceso a la información digital para personas con discapacidad, fortaleciendo así una administración más incluyente, accesible y cercana a todas las personas.

Nancy Reyes cuenta con amplia trayectoria nacional e internacional en accesibilidad digital y derechos tecnológicos, además de participar en proyectos de inclusión y capacitación para organismos públicos y privados en distintos países.

Durante la capacitación se destacó la importancia de construir plataformas y documentos accesibles que permitan a todas las personas ejercer plenamente su derecho a la información y participar en la vida pública.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida una estrategia de innovación e inclusión que mejora la atención a la ciudadanía y fortalece el compromiso de construir un Chihuahua Capital más accesible y participativo.