Inauguran JCAS y Municipio de San Francisco del Oro rehabilitación del subcolector Cantaranas.

-Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, la obra beneficia directamente a más de 110 habitantes.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con el Ayuntamiento de San Francisco del Oro y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), inauguró la rehabilitación del subcolector Cantaranas, que pone fin a una problemática sanitaria que durante años afectó a las familias de la zona.

La obra consistió en la reparación total de una línea sanitaria que se encontraba colapsada desde hace aproximadamente diez años, situación que ocasionaba derrames constantes de aguas residuales y representaba un riesgo para la salud pública y el entorno de las y los vecinos.

Gracias al trabajo conjunto entre la JCAS, la JMAS San Francisco del Oro y el Gobierno Municipal, se logró concluir al 100 por ciento esta infraestructura, mediante una inversión bipartita superior a los 1.6 millones de pesos, en beneficio directo de más de 110 habitantes.

Durante su mensaje, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, destacó que estas obras representan una respuesta concreta a necesidades que durante años permanecieron sin atención.

“Cuando resolvemos un problema de saneamiento, no solo rehabilitamos infraestructura; estamos protegiendo la salud de las familias, devolviendo tranquilidad a sus hogares y dignificando su entorno. Ese es el compromiso que tenemos: trabajar cercanos a la gente y atender lo que verdaderamente impacta en su calidad de vida”, expresó.

Señaló que la instrucción de la administración estatal es llevar soluciones reales a cada rincón del estado, especialmente en temas fundamentales como el acceso al agua y el saneamiento.

“Seguimos avanzando con acciones que transforman. Cada obra que entregamos es una muestra de que cuando hay coordinación y voluntad, podemos dar resultados que mejoran el presente y construyen un mejor futuro para Chihuahua”, añadió.

Como parte de esta jornada, también se entregaron tinacos a familias de la localidad, para fortalecer su capacidad de almacenamiento de agua y contribuir a mejorar las condiciones de abastecimiento en sus hogares.

Durante el evento estuvieron presentes el alcalde de San Francisco del Oro, Jorge Salcido Sáenz; la directora ejecutiva de la JMAS, Lizbeth Acosta García; autoridades estatales y municipales, así como habitantes beneficiarios.