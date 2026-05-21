Omiten alto y provocan fuerte choque en Antonio de Montes

Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este día en el cruce de las calles Antonio de Montes y Blas Cano de los Ríos, luego de que dos vehículos particulares colisionaran, dejando cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Aveo color azul circulaba de este a oeste sobre la Antonio de Montes y presuntamente omitió el señalamiento de alto, siendo impactado por una camioneta Mazda CX-5 gris que transitaba de sur a norte sobre la Blas Cano de los Ríos.

Tras el choque, el Aveo salió proyectado y giró hasta terminar impactándose contra un poste de Teléfonos de México, causando daños tanto en la unidad como en la estructura.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el reporte correspondiente, además de coordinar el tráfico en la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.