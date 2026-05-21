Para prevenir incidentes por lluvias, Municipio atiende arroyos canalizados

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y prevenir incidentes por el temporal lluvioso, el Gobierno Municipal, trabaja de forma permanente en la limpieza de arroyos canalizados en diversas partes de la ciudad.

Lo anterior, con cuadrillas manuales que se encargan de retirar la basura, escombro y tiliches que se llegan a acumular en estos espacios donde la maquinaria pesada no puede ingresar.

Durante dos semanas del mes de mayo se han logrado atender un total de mil 400 metros lineales, así como 3 mil 700 metros cuadrados de donde se han retirado un estimado de 1.8 toneladas de basura.

Esto corresponde a espacios ubicados en colonias como Karike, Pacifico, Lealtad II, otro más en la calle Santos Degollado y Esteban Coronado, en la colonia Saucito, División del Norte, entre otros.

Estos trabajos se realizan de forma periódica y son solo una muestra de las acciones que a diario lleva a cabo el Gobierno Municipal por mantener en buenas condiciones las calles, avenidas y espacios públicos en general de la ciudad.