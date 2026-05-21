Presentan la Copa Chihuahua Capital para impulsar el deporte escolar

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Abdo Fierro, presentó en rueda de prensa la nueva edición de la Copa Chihuahua Capital, un torneo escolar por invitación que busca reconocer e impulsar los programas deportivos en las disciplinas de básquetbol y fútbol.

La competencia estará dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, tanto en la rama varonil como femenil, reuniendo a instituciones educativas con trayectoria y representación deportiva destacada en la ciudad.

Durante la presentación, se destacó que en Chihuahua existen escuelas que entienden que el deporte no es únicamente una actividad extracurricular, sino también una herramienta de disciplina, identidad, pertenencia y formación competitiva para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se señaló que este torneo representa una oportunidad para retomar e impulsar encuentros deportivos escolares, en coordinación entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevos talentos que puedan representar a Chihuahua en competencias nacionales e internacionales.

La Copa Chihuahua Capital se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo en las canchas del Polideportivo Luis H. Álvarez.

El evento contempla la participación de un “top 8” de escuelas con los mejores programas deportivos en cada disciplina, incluyendo instituciones públicas y privadas como Luis Urías, Carmen Romano, Antonio Quevedo, CBTIS 122, Bachilleres 4, 8 y 10, Secundaria Técnica 72, Secundarias 3044 y 3008, Instituto La Salle, Colegio de Chihuahua, Cecyt 6, Colegio Everest, José Ortiz de Domínguez y la ETIC 100, entre otras.