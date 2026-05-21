Recuerda hoy Referencia Norte en el Teatro y El Palomar

En su edición 2026, el alcalde Marco Bonilla invita a ser parte de Referencia Norte, en el cual el Festival contará con actividades formativas, recreativas y culturales para la juventud de Chihuahua, festival completamente gratuito y abierto para toda la ciudadanía que busca fortalecer espacios de convivencia, cultura y entretenimiento.

Como parte de las actividades de este festival, estará Alan Estrada con “Alan por el Mundo” quien presentará la conferencia “El poder de los viajes” a las 11:00 am en el Teatro de la Ciudad, quien compartirá experiencias y reflexiones sobre cómo viajar impulsa la manera de ver el mundo y conectar con nuevas culturas.

La entrada será completamente libre y no se requieren boletos.Por otro lado, estarán Los Claxons, La Garfield y Little Jesus, quienes se presentarán en El Palomar a partir de las 5:00 pm, agrupaciones que forman parte del gusto de miles de jóvenes y que ofrecerán un espectáculo lleno de energía y convivencia.

Como parte de las recomendaciones para las y los asistentes al concierto en El Palomar, se invita a prever el clima y llevar paraguas en caso de lluvia, mantenerse hidratados llevando agua o bebidas hidratantes, utilizar ropa y calzado cómodo, evitar permanecer demasiado tiempo expuestos al sol y cuidar sus pertenencias durante el evento.

Referencia Norte se consolida como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del norte del país, fortaleciendo las acciones del Gobierno Municipal para impulsar espacios de participación, entretenimiento y acceso a la cultura para las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso cumplido de seguir acercando eventos culturales gratuitos y de calidad a la ciudadanía, consolidando a Chihuahua Capital como una ciudad que impulsa el talento, la creatividad y la participación juvenil.

Para más información sobre horarios y actividades, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal de Chihuahua.