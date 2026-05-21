Arropan mujeres juarenses a Bonilla y Karina en encuentro con Paola Rojas

La periodista conversó con la pareja sobre familia, esfuerzo, niñez y las experiencias que marcaron su visión de servicio_Más de 500 mujeres juarenses participaron en la conferencia “Juntos, todos y todas somos más fuertes”, donde la periodista Paola Rojas sostuvo una conversación cercana con el alcalde Marco Bonilla y su esposa Karina Olivas sobre su historia familiar, los retos personales que han enfrentado y las experiencias que marcaron su visión de servicio público.

Durante el encuentro organizado por la empresaria Adriana Fuentes, Marco Bonilla compartió cómo desde niño nació su deseo de transformar Chihuahua, luego de vivir de cerca las diferencias entre las oportunidades que tenían algunos niños y las limitaciones que enfrentaban muchas familias trabajadoras.

El alcalde relató que desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar en su casa, experiencia que —dijo— hoy sigue influyendo en muchas de las decisiones y programas que impulsa desde el Gobierno Municipal.“Detrás de cada programa hay historias reales, cosas que vivimos y que nos marcaron para siempre”, expresó.

En ese contexto, habló sobre el programa “La Calle No Es Su Lugar”, enfocado en retirar a niñas y niños de cruceros y espacios de riesgo, brindando apoyo integral a sus familias mediante estancias infantiles, alimentación y acompañamiento social.

Por su parte, Karina Olivas compartió cómo nació esta estrategia y relató historias de familias que han logrado cambiar sus condiciones de vida gracias al apoyo recibido.Durante la conversación, Marco y Karina también hablaron sobre su vida en familia, sus más de 20 años de matrimonio y el esfuerzo por equilibrar las responsabilidades públicas con la crianza de sus hijos.

Paola Rojas destacó la sensibilidad y autenticidad de las historias compartidas, mientras que las asistentes respondieron con muestras de cariño y cercanía hacia la pareja.

En su mensaje, Adriana Fuentes reconoció además el papel de las mujeres juarenses como motor económico y social de la frontera, así como el trabajo que Karina Olivas realiza desde el DIF Municipal en favor de las familias chihuahuenses.

El evento concluyó entre aplausos, fotografías y mensajes de apoyo de mujeres que encontraron en la charla una conversación cercana sobre familia, esfuerzo y servicio a los demás.