Inaugura alcalde Referencia Norte 2026

Desde el Teatro se la Ciudad, el alcalde Marco Bonilla, inauguró el festival Referencia Norte 2026.

Con la platica de Alan Por El Mundo, 800 jóvenes dieron por inaugurado el festival.

“Trabajamos por ustedes quienes ya son el futuro de Chihuahua, las y los jóvenes que dia a día salen a estudiar y otros tiene que partirsela doble y también trabajar pero nunca se rajan”.

Alan por el Mundo” quien presentó la conferencia “El poder de los viajes” a las 11:00 am en el Teatro de la Ciudad, compartió experiencias y reflexiones sobre cómo viajar impulsa la manera de ver el mundo y conectar con nuevas culturas.

La entrada será completamente libre y no se requieren boletos.Por otro lado, estarán Los Claxons, La Garfield y Little Jesus, quienes se presentarán en El Palomar a partir de las 5:00 pm, agrupaciones que forman parte del gusto de miles de jóvenes y que ofrecerán un espectáculo lleno de energía y convivencia.