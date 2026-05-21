Mantiene Cepc aviso preventivo por fuertes vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene el aviso preventivo ante la continuidad de vientos fuertes, tolvaneras y posibles precipitaciones pluviales con caída de granizo durante este jueves 21 y viernes 22 de mayo.

Para hoy se prevén ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, noroeste, centro, sur y noreste, en municipios como Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral y Ojinaga.

En el resto del estado, oscilarán entre los 45 y 35 km/h.Estas rachas pueden ocasionar tolvaneras en el tramo carretero de Juárez-Janos, así como en la vía corta de Chihuahua a Parral.

Las lluvias serán de aisladas a dispersas en Ahumada, Chihuahua, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Ojinaga, y aisladas en Juárez y la región noroeste, con potencial de actividad eléctrica y caída de granizo.

El viernes los vientos continuarán con velocidades por encima de los 55 km/h en Juárez, Ascensión, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara, con riesgo de tolvaneras.

En el resto del territorio estatal, serán de entre 35 y 45 km/h. Durante ese día se incrementará la probabilidad de precipitaciones aisladas a dispersas en las zonas centro y occidente, que incluyen la capital del estado, Cuauhtémoc, Aldama, Meoqui, Ojinaga y Manuel Benavides, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizadas.

Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a la ciudadanía a seguir las medidas preventivas e indicaciones oficiales.

Se pide extremar precaución al conducir, disminuir la velocidad, encender las luces y, ante tolvaneras severas, estacionarse en un lugar seguro fuera de la carretera.

También se recomienda asegurar láminas, techos, puertas, ventanas u objetos sueltos en el hogar que puedan ser proyectados por el viento.

En caso de tormentas es necesario evitar el cruce de cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes de agua propensas a inundaciones de forma pedestre o vehicular.

El número de emergencias 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día para atender cualquier reporte o contingencia.