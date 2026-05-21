Promueve Dspm el uso correcto del 911 en niños

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y enseñar a las niñas y niños cómo actuar ante situaciones de riesgo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó la importancia de que desde temprana edad conozcan el número de emergencia 9-1-1 y hagan un uso responsable de esta línea, la cual puede marcar la diferencia para salvar vidas.

Como parte de las actividades que se realizan a través del programa D.A.R.E. de la Policía Municipal, se cuenta con un simulador interactivo creado por uno de los instructores, que permite enseñar a estudiantes cómo efectuar correctamente una llamada de emergencia, además de responder las preguntas básicas que realizan los operadores del 9-1-1.

Mediante esta herramienta, las niñas niños, aprenden de manera práctica y dinámica qué información deben proporcionar, a mantener la calma y en qué situaciones es necesario solicitar apoyo de las autoridades.

Asimismo, se hizo una invitación a las familias chihuahuenses para visitar el stand de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la Feria de Santa Rita, donde además de conocer este simulador del 911, podrán disfrutar de diversos espacios interactivos y actividades enfocadas en la prevención, la proximidad social y la convivencia familiar.