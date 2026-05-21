Hacen debate por calcomanías en patrullas y vivimos crisis ganadera: Bonilla

El alcalde de Marco Bonilla criticó que el debate nacional se concentre en las calcomanías y logos de las patrullas, mientras el estado enfrenta pérdidas millonarias por el freno a la exportación de ganado.

El edil señaló que actualmente existen más de 1 millón 200 mil cabezas de ganado sin exportar, situación que ya genera afectaciones superiores a los 30 mil millones de pesos para los productores chihuahuenses.

“Tenemos más de 1 millón 200 mil cabezas de ganado sin exportar, ya más de 30 mil millones de pesos de pérdidas, pero estamos discutiendo los logos de unas patrullas”, declaró.

Bonilla aseguró que el país atraviesa una crisis en materia de seguridad, salud y economía, por lo que consideró que el Gobierno Federal debería enfocar sus esfuerzos en respaldar al campo mexicano y en reducir el costo de la canasta básica.