Sorprende granizada al poniente de Chihuahua; en el centro solo se registra lluvia intensa

Una fuerte granizada sorprendió la tarde de este jueves a habitantes del poniente de la ciudad de Chihuahua, donde el fenómeno se prolongó por aproximadamente 10 minutos y dejó calles cubiertas de hielo en distintos sectores.

Vecinos de la zona reportaron la caída intensa de granizo acompañada de lluvia y ráfagas de viento, situación que tomó por sorpresa a automovilistas y peatones.Mientras tanto, en el centro de la ciudad únicamente se registra una lluvia fuerte, sin presencia de granizo hasta el momento.

Las condiciones climáticas han provocado circulación lenta en algunas vialidades, por lo que autoridades recomiendan conducir con precaución y evitar zonas con acumulación de agua.