Persecución termina en choque múltiple y captura de presunto homicida en la Teófilo Borunda

Una intensa persecución policiaca se registró sobre la avenida Teófilo Borunda, luego de que un hombre señalado como objetivo prioritario por el delito de homicidio intentara escapar de agentes de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación.

El operativo inició cuando las autoridades detectaron al sospechoso circulando en un Chevrolet Beat color rojo y le marcaron el alto a la altura de la avenida Independencia. Sin embargo, el conductor ignoró la indicación y aceleró para darse a la fuga por el canal.

Durante la persecución, agentes realizaron disparos disuasivos al aire mientras el sujeto continuaba huyendo a exceso de velocidad. Metros antes de llegar a la calle 25, el conductor perdió el control del vehículo y provocó un choque múltiple.

El Chevrolet impactó primero contra un Volkswagen, posteriormente contra un Nissan y finalmente terminó estrellándose contra una camioneta Ford Explorer que se encontraba estacionada.

Tras el accidente, el presunto responsable descendió de la unidad e intentó escapar corriendo hacia el interior del canal, aunque fue alcanzado y detenido por agentes ministeriales.

El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que elementos de seguridad y agentes viales realizaron el aseguramiento de la zona y el levantamiento de evidencias.