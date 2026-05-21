Israel deporta a mexicanos y activistas de flotilla

Ministerio de Exteriores de Israel informó este jueves 21 de mayo que fueron deportados todos los activistas extranjeros, entre ellos mexicanos, de la Flotilla Global Sumud, de su territorio.

En un escueto mensaje en X, Exteriores añade que “Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

La mayoría de los alrededor de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza -todos ellos extranjeros excepto una mujer israelí- abandonaron Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí.

El primero de los aviones despegó sobre las 15:00 hora local, informaron a EFE fuentes cercanas a los participantes.

¿Qué pasó con los extranjeros que viajaban en la Flotilla Global Sumud?Dos de ellos, de Corea del Sur, fueron deportados directamente sin pasar por la prisión, una de nacionalidad israelí fue conducida este jueves para comparecer ante un juez que la dejó en libertad y, según su equipo jurídico, hay algunos que saldrían por vía terrestre al ser de países vecinos como Jordania o Egipto.

Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos. Según la emisora turca NTV, la compañía Turkish Airlines los trasladará a Estambul en tres aviones.

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.

El Gobierno de México insistió en su exigencia a Israel de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos a bordo de la Flotilla Global Sumud interceptada rumbo a Gaza, al tiempo que activó una red de asistencia consular en la región para lograr su “liberación inmediata”.

El canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que los mexicanos ya interceptados están siendo trasladados a territorio israelí.

“Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro (de detención) y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, dijo en la conferencia ‘mañanera’.

Velasco indicó que mantiene contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados, así como con embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa.

“Hemos pedido también tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional”, afirmó.

Velasco ya había reclamado públicamente a Israel “el pleno respeto a los derechos humanos” de los mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud interceptada en aguas internacionales próximas a Chipre, además de exigir garantías para su integridad física y acceso consular inmediato.