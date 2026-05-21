Participa Municipio en Real Estate Business Summit

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Planeación Integral del Municipio (IMPLAN), participó en el Real Estate Business Summit Chihuahua 2026, encuentro organizado por Inmobiliare Connect que reunió a desarrolladores, inversionistas, especialistas, representantes del sector financiero y autoridades para analizar tendencias, oportunidades y estrategias del desarrollo inmobiliario en el norte del país.

Durante esta segunda edición del summit en Chihuahua, se destacó el momento de crecimiento y consolidación que vive Chihuahua Capital, impulsado por la expansión industrial, la relocalización de inversiones y una estrategia enfocada en infraestructura, competitividad y planeación urbana.

Alondra Martínez, titular del IMPLAN, en representación del alcalde Marco Bonilla, compartió la visión de Chihuahua, una ciudad que apuesta por el ordenamiento territorial, la certeza para la inversión y el desarrollo sostenible, elementos que fortalecen la economía local y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Asimismo, se resaltó el trabajo que impulsa el IMPLAN mediante instrumentos de planeación como el PDU Visión 2040, orientados a consolidar corredores estratégicos, fortalecer la movilidad y promover un crecimiento urbano más compacto, ordenado y eficiente.Con estas acciones, Chihuahua Capital reafirma su posición como uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario y económico del norte del país, fortaleciendo la confianza de inversionistas y ampliando las oportunidades para proyectos de largo plazo.