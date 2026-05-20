Un éxito “Emprende por un Cambio Social” en apoyo a emprendimientos sociales

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla de apoyar el talento de emprendedores para generar oportunidades, el Gobierno Municipal realizó con éxito el programa “Emprende por un Cambio Social”, iniciativa que apoya proyectos con impacto social mediante capacitaciones, acompañamiento e incentivos económicos.

Este es un trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, junto con Gobierno del Estado, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC) y CELIDERH, para fortalecer las habilidades de emprendedores y brindar herramientas para desarrollar proyectos.

Como parte de los resultados alcanzados, el programa ha registrado 612 personas inscritas y ha capacitado a 974 ciudadanos en temas de emprendimiento social, liderazgo y desarrollo de negocios. Además, 12 proyectos serán reconocidos con una bolsa total de 880 mil pesos en capital semilla para impulsar sus iniciativas.

Las y los ganadores también recibirán acompañamiento con consultores especializados, asesoría para el uso del recurso y seguimiento en temas financieros y operativos para fortalecer sus proyectos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando programas que generan oportunidades para las y los emprendedores, fortalecen la economía local y promueven proyectos con impacto social positivo.