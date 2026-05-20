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Gobierno Municipal pone en marcha línea de denuncia por WhatsApp

Michelle Mtzdenunciadestacadomunicipio

Con el objetivo de facilitar la denuncia ciudadana y fortalecer la cercanía con las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Órgano Interno de Control, puso en marcha un nuevo canal de atención vía WhatsApp, donde la ciudadanía podrá presentar denuncias de manera más rápida, sencilla y accesible.

A través del número 614 1 300 400, las personas podrán iniciar una conversación con un chatbot diseñado para orientar y recibir denuncias relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos y elementos de la Policía Municipal.

Este lanzamiento se realiza en el marco de la quinta Semana Internacional de Gobierno Abierto, organizada por la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos e impulsada a nivel mundial por la Open Government Partnership, iniciativa que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana mediante actividades y herramientas innovadoras.

El canal de WhatsApp estará disponible las 24 horas del día, brindando una alternativa práctica y segura para que las personas puedan reportar situaciones que consideran indebidas desde cualquier lugar.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a utilizar este nuevo medio de contacto y seguir participando en la construcción de una administración más transparente y cercana a las familias.

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