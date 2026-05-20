Invitan a participar en la XXIX Carrera Rotaria San Felipe 2026 con causa

El Club Rotary San Felipe Chihuahua anunció la realización de la XXIX edición de la Carrera Rotaria San Felipe 2026 “Con Causa”, evento deportivo que busca apoyar la detección temprana del cáncer de mama.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo de 2026, con salida programada a las 8:00 de la mañana en el Estadio Manuel L. Almanza de la Ciudad Deportiva.

Los organizadores informaron que la inscripción tendrá un costo de 500 pesos, e incluirá playera oficial, chip, medalla, número de corredor y paquete de recuperación para los participantes.

Además, todos los corredores participarán automáticamente en una rifa de regalos organizada como parte del evento.

Las personas interesadas en inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse al teléfono y WhatsApp (614) 115 8895, así como ingresar al sitio web de Summits: summits.com.mx

El evento busca fomentar la activación física y al mismo tiempo generar conciencia sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.