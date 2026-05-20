Lluvia provoca choque en el Periférico de la Juventud

La lluvia registrada este miércoles generó un accidente vial sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Toluca, en la colonia FOVISSSTE, donde se vieron involucradas dos unidades.

De acuerdo con los reportes preliminares, la conductora de una camioneta Chevrolet Groove intentó evitar impactarse contra otro vehículo, por lo que realizó una maniobra brusca que ocasionó que la unidad diera un giro de 360 grados y terminara en sentido contrario sobre la vialidad.

Tras perder el control, una pickup Nissan NP300 de la empresa Cycsa alcanzó a impactar de manera leve el costado derecho de la camioneta. Luego del percance, la pickup terminó sobre el camellón central.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido, realizar el reporte correspondiente y coordinar el retiro de los vehículos involucrados.