Bonilla pide claridad sobre nuevo hospital del IMSS y reitera invitación a Sheinbaum

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, señaló que existe disposición para avanzar en el proyecto de un nuevo hospital del IMSS en la capital del estado; sin embargo, consideró que hasta el momento la información difundida carece de detalles concretos sobre la inversión, el tipo de unidad médica y los tiempos de ejecución.

El alcalde reiteró la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que visite la ciudad de Chihuahua y conozca directamente los terrenos que el Municipio tiene disponibles para este proyecto, además de exponer las principales necesidades de infraestructura en materia de salud.

Bonilla destacó que es fundamental concretar inversiones federales en el sector salud para la capital del estado, particularmente en proyectos relacionados con el IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de fortalecer la atención médica y ampliar la cobertura para la población chihuahuense.

Asimismo, subrayó que el Gobierno Municipal mantiene total disposición para colaborar y facilitar la gestión y aterrizaje de este tipo de obras, reiterando la importancia de contar con definiciones claras sobre la ejecución del proyecto y sus alcances.