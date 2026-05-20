Gorditas Chiwas, sancionada por presunto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante su Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunció sanciones a más de una docena de personas y entidades por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el cual fue declarado como grupo terrorista por parte de autoridades estadounidenses.

Entre las personas sancionadas este miércoles por el Departamento del Tesoro se encuentran Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien fue señalado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el Cártel de Sinaloa, y Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas hacia EU y lavado de dinero en favor del mismo grupo criminal.

Las personas sancionadas por Estados Unidos este miércoles son:

Armando de Jesús Ojeda Avilés.

Jesús Alonso Aispuro Félix.

Rodrigo Alarcón Palomares.

Alfredo Orozco Romero.

Amalia Margarita Romero Moreno.

Liliana Orozco Romero.

Castulo Bojórquez Chaparro.

Fredi Ismael García Sandoval.

Luis Arnulfo Moreno Zamora.

Baltazar Saenz Aguilar.

Noé de Jesús Castro Rocha.

Asimismo, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, según la acusación de EU.

Las sanciones de este miércoles son anunciadas luego de que a finales de abril el Gobierno de EU acusara a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios, por su presunto nexo con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Esto sabemos de la red de lavado de dinero con criptomonedas sancionada por EU

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Armando Ojeda Avilés lidera una red que se dedica al lavado de dinero que proviene del Cártel de Sinaloa y está vinculado con la facción de Los Chapitos.

” En concreto, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México”, según indica la autoridad estadounidense.

Además, fue señalado por participar en la supervisión de envíos de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina a EU.

“La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero”.

En tanto, Jesús Aispuro sería colaborador de Ojeda Avilés y principal intermediario financiero de la red de narco y lavado de dinero, quien “se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”.

En cuanto a otros acusados, Rodrigo Alarcón fue identificado como socio de Ojeda Avilés, quien habría colaborado al facilitar retiros de dinero en EU en nombre de la red de lavado. Y Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés, sería igualmente cobrador de deudas por envíos de cocaína, de acuerdo con la acusación.

“El empresarioAlfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana,Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México,Gorditas Chiwas, a través de sus familiares,Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza”, destacó.

Con estas sanciones, el Departamento del Tesoro estadounidense indicó que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentran en EU de las personas sancionadas han sido bloqueadas.

“Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas”, puntualizó.