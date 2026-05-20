Arranca recepción de solicitudes de apoyo en especie para personas mayores

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), inició la recepción de solicitudes del esquema de Apoyo en Especie para Personas Mayores 2026, que forma parte del programa NutriChihuahua.

Rafael Loera, titular de la dependencia, informó que la papelería se recibirá del 20 al 22 de mayo en la Dirección de Grupos Vulnerables, que se ubica en avenida Agustín Melgar 3703, colonia Nombre de Dios, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El beneficiario debe tener 60 años o más al momento de la solicitud, copia de identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Si la persona está imposibilitada para acudir personalmente, puede otorgar una carta poder para que alguien más realice el trámite en su representación.

El funcionario explicó que, adicionalmente, se aplicará un estudio socioeconómico a las personas solicitantes para corroborar su grado de vulnerabilidad.

Para más información sobre las bases generales de la convocatoria favor de llamar al teléfono 614 429-33-00, extensiones 17904 y 17924.

También se puede consultar la convocatoria en el sitio: https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/portal/convocatorias/dgvypd/2026_convocatoria-PM-apoyos-alimentarios-municipio-chihuahua.pdf.