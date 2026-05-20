Mañana llega Festival Referencia Norte

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía a no perderse Referencia Norte 2026, festival que se llevará a cabo mañana 21 de mayo y que convertirá a Chihuahua Capital en un punto de encuentro para las juventudes, la música, las ideas y la convivencia.

Referencia Norte se consolida este 2026 como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del norte del país, fortaleciendo la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar espacios que benefician a las juventudes chihuahuenses mediante actividades culturales innovadoras, experiencias artísticas y eventos gratuitos de calidad.

La programación iniciará a las 11:00 de la mañana en el Teatro de la Ciudad con la conferencia “El poder de los viajes”, impartida por Alan Estrada, mejor conocido como “Alan por el Mundo”, quien compartirá experiencias y reflexiones sobre cómo viajar transforma la manera de ver el mundo y conectar con otras culturas. La entrada será libre y no se requieren boletos.

Posteriormente, a partir de las 5:00 de la tarde en El Palomar, se vivirá una gran jornada musical con la participación de Los Claxons, DJ Danny Khas, La Garfield y Little Jesus, agrupaciones que forman parte del gusto de miles de jóvenes y que ofrecerán un espectáculo lleno de energía, música y convivencia para las y los asistentes.Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal fortalece el acceso a la cultura, impulsa espacios de convivencia y consolida acciones enfocadas en generar identidad, participación y experiencias positivas para las nuevas generaciones.

Para más información sobre horarios y programación, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal de Chihuahua.