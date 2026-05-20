Carambola entre patrulla y tres autos provoca caos vial en la Tecnológico

Una patrulla de la Policía Municipal y tres vehículos particulares se vieron involucrados en una carambola registrada sobre la avenida Tecnológico, a la altura de la avenida Los Arcos, hecho que generó afectaciones al tráfico, aunque no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad oficial marcada con el número económico PA-1593 circulaba de sur a norte sobre la avenida Tecnológico cuando intentó realizar un retorno en la zona.

En ese momento, el conductor de un Nissan Sentra detuvo su marcha para cederle el paso a la patrulla; sin embargo, al incorporarse para retornar, la unidad oficial fue impactada de manera lateral por un Nissan March que transitaba por el sector.

Tras el fuerte golpe, el Nissan Sentra terminó proyectado contra la patrulla municipal, originándose así la colisión múltiple entre las unidades involucradas.

Segundos después, la conductora de un Dodge Attitude no logró frenar a tiempo y chocó contra la parte trasera del Nissan March, sumándose al accidente en cadena.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular mientras se retiraban los automóviles siniestrados.