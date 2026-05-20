Entrega Bonilla aula multidisciplinaria en el CECyTECH 19 con inversión de 6 mdp

El alcalde de Marco Bonilla entregó el “Aula Multidisciplinaria CECyTECH 19”, una obra realizada a través del Presupuesto Participativo 2025, con el objetivo de fortalecer la formación académica de estudiantes en áreas tecnológicas y de innovación.

El nuevo espacio fue diseñado para brindar mejores condiciones a las carreras de Electromovilidad, Robótica y Automatización, permitiendo que las y los alumnos desarrollen sus conocimientos en instalaciones modernas y equipadas para su preparación profesional.

La obra contó con una inversión de 6 millones de pesos y beneficiará aproximadamente a 430 estudiantes del plantel.

Durante la entrega, se destacó que este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, padres de familia y vecinos, quienes impulsaron la propuesta mediante el Presupuesto Participativo, buscando ampliar las oportunidades educativas y mejorar la infraestructura escolar.

