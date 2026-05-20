Iniciarán en junio obras de dos puentes elevados rumbo al aeropuerto

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Jorge Chánez Peña, informó que durante el mes de junio comenzarán las obras de dos nuevos puentes elevados en la ciudad de Chihuahua, como parte de un proyecto integral para mejorar la movilidad en la capital, especialmente en la zona rumbo al aeropuerto.

El funcionario destacó que además de los trabajos de rehabilitación y modernización de carreteras en distintos puntos del estado, la capital chihuahuense experimentará una transformación importante en materia de infraestructura vial.

“En junio comienza la obra de Palestina y Fuerza Aérea, así como otro puente rumbo al aeropuerto, a la altura del parque industrial American Industries”, explicó.

Chánez Peña señaló que estas obras forman parte de un paquete histórico de infraestructura que se desarrolla en coordinación con el Municipio de Chihuahua, y pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales que puedan generarse durante la construcción.“Debemos sentirnos orgullosos de la polvareda que veremos.

Será histórico que en la ciudad de Chihuahua se desarrollen nueve puentes en conjunto con el municipio.

Las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes”, concluyó.