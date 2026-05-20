Xóchitl Contreras exhibe colapso y abandono del sistema de emergencias en Juárez

La diputada Xóchitl Contreras Herrera presentó ante el Congreso del Estado un contundente Punto de Acuerdo para exigir atención inmediata al abandono institucional, la precarización operativa y las graves deficiencias del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, señalando directamente al alcalde Cruz Pérez por ignorar las exigencias del Congreso del Estado al Municipio de Juárez mientras la ciudad opera con apenas siete estaciones reales de bomberos, quienes enfrentan incendios con un sistema prácticamente colapsado.

La legisladora inició su posicionamiento recordando la muerte de una madre 34 años y su hija de apenas 10 años, quienes fallecieron atrapadas en un incendio registrado el pasado 5 de mayo en un fraccionamiento.

“Los vecinos intentaron apagar el fuego con cubetas, mangueras y cobijas mojadas porque los bomberos tardaron cuarenta minutos en llegar. Cuarenta minutos. En una emergencia de incendio eso no es demora administrativa, eso es una condena”, expresó.

Xóchitl Contreras recordó que desde abril de 2026 el Congreso del Estado exhortó formalmente al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez a presentar un programa integral de equipamiento, mejora operativa y dignificación laboral para el Heroico Cuerpo de Bomberos; sin embargo, aseguró que el exhorto fue completamente ignorado.

“El Municipio no presentó el informe, no presentó el programa y no hizo absolutamente nada. El exhorto de este Congreso fue tratado con la misma indiferencia con la que hoy se administran las emergencias en Ciudad Juárez.”

La diputada reveló además que, tras una revisión posterior, se detectó que la cifra oficial de estaciones de bomberos reportada por el Municipio no corresponde a la realidad operativa.

“Nos dijeron que Juárez tenía diez estaciones de bomberos. La realidad es todavía más grave: tres no funcionan. Las estaciones 6 y 9 están ocupadas como dormitorios militares y la estación 10 está abandonada. En términos reales, Ciudad Juárez tiene siete estaciones para una ciudad de millón y medio de habitantes.”

Agregó que la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA) establece que una ciudad con las dimensiones y características de Juárez debería contar con al menos veinte estaciones operativas.

“Con diez ya existía un déficit alarmante; con siete estamos frente a un problema estructural que el gobierno municipal ha preferido maquillar antes que resolver.”

La legisladora también hizo referencia a la crisis operativa registrada el pasado 16 de mayo durante el incendio de la maquiladora Sun Packaging, donde incluso una máquina extinguidora del propio Departamento de Bomberos sufrió un sobrecalentamiento que derivó en un conato de incendio dentro de la unidad.

“Es una imagen brutal y vergonzosa: en Juárez ya hasta los camiones de bomberos se incendian mientras combaten incendios. Esa escena resume perfectamente el estado real del equipamiento municipal.”

Detalló que para controlar el siniestro fue necesaria la participación de empresas privadas, incluyendo cuerpos de emergencia internos de maquiladoras y pipas particulares.

“Las empresas ya entendieron algo terrible: que no pueden depender del sistema municipal. Hoy las maquiladoras compran sus propios camiones contra incendios, contratan exbomberos y equipan estaciones internas porque el Municipio simplemente no genera confianza.”

La diputada sostuvo que Ciudad Juárez vive una “privatización forzada” de la protección civil.

“Cuando el sector privado tiene que asumir funciones que constitucionalmente le corresponden al gobierno municipal, eso tiene un nombre: abandono institucional.”

Asimismo, criticó las condiciones laborales de los bomberos municipales y la falta de un régimen especial de retiro.

“A los bomberos se les exige jugarse la vida todos los días, correr hacia el peligro, respirar humo tóxico y enfrentar incendios industriales gigantescos, pero pensionariamente los tratan igual que a un burócrata de escritorio.”

La legisladora aseguró que mientras los incendios aumentan y las emergencias simultáneas saturan la capacidad de respuesta del sistema, la administración municipal se encuentra más enfocada en la construcción política de la imagen del alcalde.

“Al presidente municipal le sobra tiempo para las fotografías, los recorridos políticos y las campañas anticipadas, pero no encontró tiempo para atender un exhorto del Congreso mientras Juárez se incendiaba.”

Finalmente, Xóchitl Contreras sostuvo que las muertes registradas el pasado 5 de mayo no pueden desligarse de las omisiones documentadas del gobierno municipal.

“Sury Marlene y Karina no murieron en una ciudad que hizo todo lo posible por salvarlas. Murieron en una ciudad donde el abandono institucional se volvió costumbre, donde las estaciones están cerradas, militarizadas o abandonadas, y donde el gobierno municipal decidió ignorar advertencias formales mientras prefería administrar la imagen antes que gobernar.”

“Y eso, por más que quieran esconderlo detrás de discursos o conferencias, ya quedó registrado.”