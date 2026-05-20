“Estoy firme en mi cargo”: Maru Campos asegura que seguirá “luchando contra corriente”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que continuará al frente de su administración y defendiendo su postura política, luego de las recientes tensiones con actores del oficialismo federal.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la mandataria estatal aseguró que seguirá “luchando contra corriente” y sostuvo que tanto ella como otros gobernadores de oposición han resistido las presiones políticas.

“Estoy firme en mi cargo, estoy firme de seguir luchando contra corriente.

Vamos a seguir resistiendo, así nos manden a llamar de Palacio Nacional, nos cuelguen de la bandera del Zócalo, vamos a seguir luchando”, declaró Campos.

Las declaraciones ocurren en medio del ambiente político generado tras las críticas y movilizaciones impulsadas por integrantes de Morena en Chihuahua durante los últimos días