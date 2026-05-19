Volcadura frente a la UNEA deja a joven lesionada sobre Circuito Universitario

Una joven estudiante de la Universidad de Durango resultó con golpes leves luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes sobre Circuito Universitario, frente a las instalaciones de la UNEA.

El percance ocurrió en sentido de este a oeste, cuando el conductor de un Chevrolet Cavalier de modelo atrasado circulaba por el carril de extrema derecha e intentó incorporarse hacia un retorno, cortándole la circulación a la conductora de un Hyundai Grand i10.

Tras el impacto entre ambas unidades, el vehículo de la estudiante terminó volcando y posteriormente se proyectó contra la protección metálica de un lote de autos ubicado en el sector, provocando cuantiosos daños materiales y generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica a la conductora afectada, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado hospitalario.

En tanto, elementos de la Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano que circulaban por el área apoyaron inicialmente con el resguardo de la zona para evitar otro incidente, mientras agentes de la Policía Vial realizaron el peritaje correspondiente y recabaron información para deslindar responsabilidades.

Debido al accidente, la circulación sobre Circuito Universitario se vio afectada durante varios minutos, registrándose tráfico lento mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.