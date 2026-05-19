Avanza paso superior en Aldama y Fuerza Aérea; podría concluir antes

La construcción del paso superior en el cruce de carretera Aldama y Fuerza Aérea registra un avance del 70 por ciento y podría ser entregada antes del plazo originalmente previsto para finales de septiembre, informó el titular de Obras Públicas del Municipio, Carlos Rivas.

Vecinos y colonos de la zona han reconocido el ritmo de los trabajos, ya que en las próximas semanas se contempla habilitar una parte de la rotonda para mejorar la circulación vehicular mientras continúan las labores finales de la obra.

“El paso superior en carretera Aldama y Fuerza Aérea lleva un avance del 70 por ciento, lo que significa que podríamos entregar antes de lo estimado”, expresó Rivas en entrevista.

Explicó que uno de los avances más importantes fue el montaje exitoso de las 60 trabes que conforman la estructura principal del puente. Actualmente, las cuadrillas trabajan en el armado y colado de la losa superior por tramos programados, así como en la construcción de parapetos, banquetas y guarniciones.

Además, se realiza la colocación de concreto hidráulico en los empates con las vialidades existentes para garantizar una mejor conexión y seguridad vial en la zona.

Como parte de las siguientes etapas de construcción, el Municipio continuará con trabajos sobre la parte superior del puente, la instalación de ductos para alumbrado público y los detalles de la barrera central.

La obra forma parte de las estrategias impulsadas por el alcalde Marco Bonilla para mejorar la movilidad en la zona oriente de la ciudad, reducir tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad a quienes circulan diariamente por este sector de la capital.