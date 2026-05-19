Lleva Cultura Municipal presentaciones de artistas chihuahuenses a sala de espera del aeropuerto

El Gobierno Municipal de Chihuahua, lleva diversas exposiciones y actividades culturales hasta la sala de abordaje del aeropuerto, permitiendo que las y los viajeros disfruten del talento chihuahuense mientras esperan sus vuelos.

Como parte de esta estrategia cultural, a través del Instituto de Cultura del Municipio y gracias a una colaboración con el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, los días 14 y 18 de mayo se realizaron presentaciones artísticas que sorprendieron y generaron una experiencia distinta para las personas usuarias del aeropuerto, transformando este espacio en un punto de encuentro con la música y la danza.

Dentro de las actividades destacó la participación de la Compañía de Danza del CBTis 122, quienes presentaron números coreográficos que llenaron de energía y color la sala de abordaje, así como la presentación del Ballet Clásico Mexicano de Chihuahua, agrupación que compartió con las y los asistentes parte de la riqueza dancística y artística de nuestro país.

Asimismo, se contó con la participación del saxofonista Axel Ozaeta, alumno del Conservatorio de Música de Chihuahua, quien ofreció una intervención musical que acompañó la estancia de las y los viajeros, generando momentos de apreciación artística en un espacio poco convencional.

Estas actividades forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por ampliar el acceso a la cultura y generar experiencias artísticas en distintos espacios de la ciudad, beneficiando tanto a la ciudadanía como a visitantes nacionales e internacionales que llegan a Chihuahua Capital.