Ante ébola, México vigilará a visitantes por Mundial

David Kershenobich comentó que se vigilará a los visitantes que lleguen a México desde Uganda o la República Democrática del Congo, tras el brote de ébola detectado, de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mencionó que, en caso de que las personas que lleguen desde estos países presenten síntomas de la enfermedad, tendrán que ser aisladas para prevenir una posible propagación. Aseguró que las autoridades cuentan con equipo especializado en caso de presentarse algún contagio.

El 23 de junio, la selección de futbol de República Democrática del Congo jugará en Guadalajara a las 20:00 horas contra la selección de futbol de Colombia.