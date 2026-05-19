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Interviene Dspm con prevención en Secundaria

Michelle MtzDspmescuelasseguridad

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal para crear espacios seguros de convivencia entre la comunidad escolar y en los hogares, se llevó a cabo la Semana de la Prevención en la Escuela Secundaria Federal Número 2.

Durante estas actividades, personal del Departamento de Prevención y de la Unidad de Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como del Instituto Municipal de las Mujeres y de la asociación civil Origami, atendieron a 731 estudiantes.

El director de la institución, Ernesto Talavera, dio a conocer que estas charlas son muy importantes para las y los jóvenes, ya que en muchas ocasiones carecen de información y pueden verse vulnerados, asimismo, agradeció al Gobierno Municipal y a la DSPM por brindarles la oportunidad de acceder a este tipo de información.

Entre los temas abordados en las pláticas impartidas a estudiantes de los tres grados se encontraron: redes sociales y ciberdelitos, prevención de adicciones, uso de vapeadores, prevención del suicidio y justicia cívica, entre otros.

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