Chihuahua no se arrodilla ante Morena: PAN cierra filas en defensa de Maru Campos

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, acompañada por diputadas y diputados locales y federales, encabezó este día una rueda de prensa en el Congreso del Estado para fijar una postura firme ante las declaraciones y acciones recientes de Morena a nivel nacional.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que Chihuahua no permitirá amenazas ni presiones desde el centro del país y afirmó que Acción Nacional continuará defendiendo a las y los chihuahuenses.

“Desde Chihuahua le decimos a Morena que nosotros tampoco vamos a dejar pasar una. No amenazaron a un partido político, amenazaron a los chihuahuenses libres que decidieron poner un alto”, expresó.

Daniela Álvarez calificó como un fracaso la movilización impulsada por Morena y sostuvo que la respuesta ciudadana fue genuina y contundente. Asimismo, señaló que el partido guinda busca desviar la atención de los problemas nacionales relacionados con seguridad y narcotráfico.

Durante el encuentro con medios, las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, así como diputados locales del PAN, respaldaron a la gobernadora Maru Campos y reiteraron que Chihuahua defenderá su soberanía y dignidad frente a cualquier intento de intimidación política.

La diputada Rocío González afirmó que Morena intenta construir una “cortina de humo” para distraer a la ciudadanía de la situación que atraviesan entidades gobernadas por ese partido.

“En Chihuahua se toparon con pared. Aquí la ciudadanía salió a defender a su estado porque está cansada del abandono al campo, a la salud y a la seguridad”, señaló.

Por su parte, la diputada Manque Granados cuestionó el uso de recursos en movilizaciones políticas mientras persisten carencias en salud y atención médica.

“Chihuahua no se arrodilla ante Morena. Ese dinero deberían usarlo para medicamentos y para atender a las familias mexicanas”, declaró.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, aseguró que legisladores panistas recibieron denuncias de personas presuntamente presionadas para asistir a la movilización de Morena, incluyendo amenazas relacionadas con programas sociales y empleos.

Asimismo, Diputados locales coincidieron en que existe un amplio respaldo ciudadano hacia la gobernadora Maru Campos y rechazaron cualquier intento de desestabilización política en Chihuahua.

En temas relacionados con el campo, el Diputado Arturo Zubía advirtió sobre la crisis que enfrentan los productores Chihuahuenses debido a los altos costos de insumos, los bajos precios de garantía y el abandono del Gobierno Federal.

“Los productores están molestos y lo demostraron. Morena habla de soberanía alimentaria mientras abandona al campo mexicano”, expresó.

Finalmente, Daniela Álvarez adelantó que Acción Nacional analiza sumarse y acompañar distintos esfuerzos ciudadanos de respaldo a Chihuahua y a la gobernadora Maru Campos, reiterando que el movimiento de defensa del estado ha surgido principalmente desde la sociedad civil.

“El ánimo de defensa de Chihuahua va mucho más allá de un partido político. Lo que vimos fue una manifestación auténtica de mujeres y hombres libres que aman profundamente a este estado”, concluyó.