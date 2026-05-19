Emboscan y asesinan a piloto y acompañante en aeropuerto Frisco

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en las instalaciones del aeropuerto Frisco, luego de que sujetos armados emboscaran y ejecutaran a balazos al piloto de una avioneta y a su acompañante momentos después de aterrizar.

El reporte al sistema de emergencias se recibió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego al interior de la terminal aérea, lo que generó la rápida intervención de elementos policiacos de los distintos niveles de gobierno.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron sin vida a dos hombres junto a la aeronave, confirmando que las víctimas correspondían al piloto y al pasajero que viajaba con él.

De manera preliminar, el piloto fue identificado como Giovanni L., originario de la comunidad de Cinco Llagas, según información proporcionada por autoridades locales. Asimismo, trascendió que la otra víctima tendría domicilio en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La escena fue asegurada por elementos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar el móvil de la agresión armada. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.