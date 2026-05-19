Destaca diputada Joss Vega fortalecimiento de la seguridad vial priorizando a peatones

La diputada Joss Vega, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, subrayó el avance de una agenda legislativa integral orientada a garantizar el derecho a la movilidad segura, tras la aprobación de cuatro dictámenes clave que colocan al peatón en el centro de la política pública en Chihuahua.



La legisladora destacó que estas reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito son resultado de un ejercicio de parlamento abierto, construido en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad y el Consejo Consultivo de Vialidad, a través de una Mesa Técnica en materia de Seguridad Vial que acumuló más de 12 horas de análisis y diálogo plural sobre 13 iniciativas.



Entre los avances aprobados, se establece como infracción grave el atropello o choque derivado de la falta de respeto a los pasos peatonales, reforzando el compromiso institucional de priorizar a quienes transitan a pie. Asimismo, se determinó reducir a 20 km/h la velocidad máxima en zonas sensibles como hospitales, escuelas, templos, parques infantiles, asilos y albergues, privilegiando entornos seguros para los sectores más vulnerables.



De igual forma, se endurecen las sanciones contra conductas de alto riesgo, al considerar como infracciones graves las carreras clandestinas y el exceso de velocidad superior a 25 km/h sobre el límite permitido, enviando un mensaje claro de cero tolerancia a prácticas que ponen en peligro la vida de las y los chihuahuenses.



Joss Vega reiteró que desde el Congreso del Estado se continuará trabajando en una agenda de movilidad moderna, incluyente y sostenible, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuya a la construcción de ciudades más seguras y ordenadas.

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