Santiago de la Peña respaldaría marcha “Yo con Maru”

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que participaría en una eventual marcha convocada por el movimiento “Yo con Maru”, organizada en respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Luego de que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, adelantó que esta misma semana podría definirse una fecha para la movilización, De la Peña señaló que aún desconoce los detalles de la convocatoria, aunque reiteró públicamente su respaldo a la mandataria estatal.

“Yo estoy con Maru y ahí estaremos acompañando”, expresó el funcionario estatal al ser cuestionado sobre la posible manifestación.

El secretario general explicó que, en caso de concretarse la marcha, acudiría como parte del ejercicio de sus derechos ciudadanos y en apoyo a la gobernadora.

Respecto a la posibilidad de suspender el servicio de transporte público durante una eventual movilización, como ocurrió recientemente durante la marcha organizada por Morena, De la Peña indicó que dichas decisiones dependen de las condiciones específicas de cada evento.

Precisó que factores como las vialidades afectadas, la concentración de personas y posibles impactos en estaciones del sistema Bowí son analizados de manera particular antes de tomar cualquier determinación operativa.