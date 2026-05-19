Aprueba Congreso reformas para priorizar accesibilidad y espacios cercanos en zonas hospitalarias

El Congreso de Chihuahua en Sesión Ordinaria reformó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objetivo de fortalecer las condiciones de accesibilidad y movilidad para personas mayores, personas con discapacidad y usuarios de instalaciones hospitalarias.

Para lo anterior, la diputada Magdalena Rentería en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, destacó que tanto la Constitución Política del Estado de Chihuahua como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial reconocen el derecho de toda persona a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, inclusión e igualdad, colocando a las personas en el centro del diseño de políticas públicas en la materia.

En la actualidad la accesibilidad de estacionamiento en zonas hospitalarias se torna en un problema cotidiano para usuarios y/o derechohabiencia quienes generalmente son grupos vulnerables.

Por ello dentro de la reforma al artículo 101 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado se plantea que los municipios procurarán limitar la instalación de estacionómetros frente a clínicas, hospitales y unidades médicas, estableciendo las medidas que se estimen pertinentes para priorizar a las personas usarias de estas instalaciones, así como crear los mecanismos necesarios para eximir de su pago a personas mayores.

Con ello se busca dar acceso prioritario a integrantes de grupos vulnerables a servicios médicos y espacios públicos y fortalecer la obligación de establecer espacios exclusivos y accesibles para personas con discapacidad, priorizando cercanía con servicios y equipamientos públicos.

Cabe destacar que el dictamen presentado surgió de diversas iniciativas orientadas a atender la problemática planteada y para llegar a la conclusión aprobada por el Pleno Legislativo, se desarrollaron una serie de mesas técnicas en materia de seguridad vial, con participación de autoridades estatales, especialistas y representantes de sociedad civil organizada, en las que se revisaron diversas iniciativas relacionadas con movilidad y vialidad.