Lanzan pulsera mágica para Santa Rita

¡CHIHUAHUA! Súbete a los juegos mecánicos las veces que quieras con la pulsera magica en tu visita

Por $350 pesos, podrás adquirir tu brazalete en el área de los juegos mecánicos y accesar de 6 pm a 12 am a las atracciones las veces que quieras

Promoción válida solo lunes y martes

No incluye Fire Department, Poseidón, The King, Base Jumper, Toros, Rock and Roll, y Crazy mouse

Estamos ubicados en la feria Santa Rita Chihuahua ☀️🎡Adquiérela en las taquillas de los juegos 🎡