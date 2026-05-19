Bonilla responde a Morena por logos de NYPD en patrullas; defiende acuerdos internacionales

El alcalde de Marco Bonilla respondió a los señalamientos realizados por Morena respecto al uso del logotipo del Departamento de Policía de Nueva York en unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En días pasados se cuestionó que patrullas de la corporación municipal portaran insignias relacionadas con la policía de Nueva York, además de señalar que dichas acciones podrían ser ilegales por qué se priorizaba una imagen extranjera sobre la identidad de Chihuahua.

Ante ello, Bonilla aseguró que la información fue malinterpretada y aclaró que los convenios de capacitación de la Policía Municipal no se limitan únicamente con corporaciones de Nueva York, sino también con instituciones de El Paso y Albuquerque.

“De nueva cuenta un periodista está pasando mal la información. No solamente tenemos capacitaciones con Nueva York, también con la Policía de El Paso y Albuquerque, porque esto refuerza las capacitaciones para atender a los chihuahuenses”, expresó el edil capitalino.

Asimismo, explicó que estos acuerdos forman parte de hermanamientos internacionales con más de 30 años de antigüedad, los cuales dijo se encuentran regulados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Son hermanamientos que tienen más de 30 años en la ciudad y eso ha permitido que los elementos vayan a Estados Unidos”, agregó.

El alcalde reiteró que este tipo de intercambios buscan fortalecer la preparación y profesionalización de los elementos de seguridad pública municipal, mediante esquemas de capacitación y colaboración con corporaciones estadounidenses.