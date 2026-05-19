Invitan al Festival Antojos en su cuarta edición este 13 y 14 de junio

Los días 13 y 14 de junio se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Antojos en el Paseo Bolívar, un evento gastronómico y familiar que dará inicio a partir de las 5:00 de la tarde.

El festival ofrecerá un ambiente callejero con música en vivo, puestos de comida y bebidas de alta calidad a precios accesibles, buscando brindar una experiencia culinaria para toda la familia.

Entre las opciones que podrán disfrutar los asistentes se encuentran cerveza artesanal, café, refrescos y una amplia variedad de antojitos y propuestas gastronómicas locales.

Además, el evento contará con área infantil y espacios para adultos, con el objetivo de que personas de todas las edades puedan convivir y disfrutar de las actividades durante ambos días.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a acudir al Paseo Bolívar para disfrutar de un fin de semana lleno de sabor, música y convivencia familiar en uno de los corredores más representativos de la ciudad de Chihuahua.