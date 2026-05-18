Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Seguridad en Palacio de Gobierno

La gobernadora Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde autoridades de los tres niveles de Gobierno refrendaron la voluntad de mantener de forma permanente, la colaboración y coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo estatal dio seguimiento a los resultados de los operativos implementados en las últimas horas en territorio chihuahuense.

Francisco Sáenz, encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, dio parte de las órdenes de aprehensión, audiencias y vinculaciones a proceso más relevantes que se registraron en la entidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, presentó el reporte correspondiente a las detenciones de generadores de violencia en los 67 municipios, recuperación de vehículos con reporte de robo y aseguramientos.

Maru Campos exhortó a las y los asistentes a continuar con la comunicación estrecha y el compromiso de no politizar la seguridad, en aras de garantizar la paz y tranquilidad de las y los chihuahuenses.

En la sesión estuvieron presentes Edilberto Jasso Godoy y David Antonio López, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente; así como de Victorino Porcayo, delegado estatal de la Fiscalía General de la República.

Además de Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, secretario Técnico de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Rafael Mata, subdelegado para Programas del Bienestar en Chihuahua y Zaira Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.